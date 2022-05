Staalbedrijf Tata Steel moet de stank die het veroorzaakt sneller beperken, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), dat spreekt van een aanscherping in de voorschriften. Het gebied waarin geurhinder mag plaatsvinden wordt verkleind.

Ook moet Tata Steel sneller voldoen aan de voorwaarden in het provinciebeleid tegen stankoverlast. Daarvoor heeft het bedrijf nu maximaal vijf jaar de tijd, waar dat in het ontwerpbesluit nog tien jaar was.

"Daarnaast hebben we een voorschrift uitgebreid waardoor Tata Steel middels een verplicht Plan van Aanpak moet aangeven welke maatregelen het gaat treffen om aan het Geurbesluit te voldoen", schrijft de OD NZKG.

Tata Steel moet gaan aangeven hoe ze effecten van genomen maatregelen meet en de effecten op de geuroverlast berekent. Als de voortgang onvoldoende is, gaat de OD NZKG naar eigen zeggen handhaven. Tegen de besluiten kan nog beroep worden ingediend.

Volgens de Omgevingsdienst hebben omwonenden veel last van de stank van de staalfabriek. De dienst zegt dat de meeste meldingen van overlast die het binnenkrijgt, over de geuroverlast gaan.

Omwonenden blootgesteld aan schadelijke stoffen

Vorig jaar bleek uit een rapport van het RIVM dat omwonenden van Tata Steel in de IJmond worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen elders. Uit dat gebied komen ook veel meer gezondheidsklachten. Naar aanleiding van het onderzoek zeiden de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk dat de 'gezondheidsprijs' die hun inwoners betalen voor de aanwezigheid van Tata Steel te hoog is.

Tata Steel zegt de besluiten van de dienst te bestuderen. "Voorop staat dat we de zorgen van de mensen in de omgeving begrijpen en dat wij ons uiterste best doen om de impact op de leefomgeving verder terug te dringen. Daar hebben we een uitgebreid programma aan maatregelen voor (Roadmap Plus) en investeren we honderden miljoenen euro's in. Met de maatregelen verwachten wij een afname van de geurbelasting met zo'n 85 procent."