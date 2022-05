Passagiers op Schiphol moeten rekening houden met extra lange wachttijden. De drukte is maandag enorm vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel. "En dat komt nog eens boven op het personeelstekort waar we al mee te maken hebben", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

"Het is een hele drukke dag op Schiphol. We raden passagiers dan ook aan om het advies van hun luchtvaartmaatschappij aan te houden en als het nodig is, om op tijd naar de luchthaven te komen."

Schiphol kan niet aangeven wat op dit moment de gemiddelde wachttijd is. "In sommige gevallen gaat het om een paar uur. Mensen moeten erg lang wachten als ze de trechter van de beveiliging ingaan."

Door een personeelstekort op verschillende plaatsen op Schiphol en door een wilde staking van bagagepersoneel ontstonden aan het begin van de meivakantie ook al grote problemen op de luchthaven.

Schiphol verwacht de komende periode richting de zomervakantie met eenzelfde passagiersstroom te maken te krijgen. "We hebben meer beveiligers nodig, maar die mensen moeten eerst worden opgeleid. Dat kost nou eenmaal tijd", aldus de woordvoerder.