De Europese Centrale Bank (ECB) zal waarschijnlijk eind juli voor het eerst de rente verhogen en voor het einde van het derde kwartaal geen negatieve rente meer hanteren. Dit zegt voorzitter Christine Lagarde in een blog op de site van de ECB. Op dit moment staat de beleidsrente op -0,5 procent.

Eén rentestap komt neer op 0,25 procentpunten, wat dus betekent dat de centrale bank voor eind september twee renteverhogingen zal doorvoeren.

"Ik verwacht dat ons opkoopprogramma van obligaties zal aflopen in het begin van het derde kwartaal, waarna we op onze volgende vergadering in juli de rente een eerste keer kunnen verhogen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de rente dan aan het einde van het derde kwartaal uit de negatieve zone zijn", schrijft Lagarde. Als daarna de inflatie op middellange termijn stabiel blijft rond de 2 procent, zal de ECB verdere renteverhogingen doorvoeren.

Experts zetten al langere tijd druk op de ECB om de rentes te verhogen in de hoop de inflatie wat naar omlaag te krijgen. Hoe hoger de rente is, hoe langer mensen namelijk geld op hun spaarrekening laten staan. Dat leidt ertoe dat ze minder uitgeven, wat normaal gezien de inflatie drukt.

De ECB stond lange tijd weigerachtig tegenover een renteverhoging. De inflatie heeft volgens de bank namelijk niets te maken met monetaire zaken, maar met externe factoren zoals aanvoerproblemen en het economisch herstel na de vele lockdowns.

Maar nu geeft ze toch toe. Lagarde hintte al eerder op een renteverhoging in juli en meerdere ECB-bestuurders spraken zich al uit voor een verhoging. Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, zei vorige week nog dat een verhoging van 0,5 procentpunt niet onwaarschijnlijk was.