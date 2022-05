Een groep gepensioneerde Ierse boeren staat maandag tegenover Rabobank in de rechtszaal. Zij beschuldigen de Nederlandse bank van misleiding via een fonds dat belegde in grachtenpanden. Er hangt Rabobank een schadeclaim tot 50 miljoen euro boven het hoofd.

De zaak draait om een Ierse dochter van Rabobank. ACC Bank kocht in 2008 drie Amsterdamse panden aan de Herengracht, de Keizersgracht en de Van Diemenstraat voor 38 miljoen euro. De panden werden ondergebracht in een vastgoedfonds, waar de Ierse bank vervolgens mee de boer opging bij kleine ondernemers en boeren.

In totaal legden 22 beleggers samen 10 miljoen euro in, ACC Bank zou 40 miljoen euro in het fonds stoppen. De bank spiegelde de beleggers voor dat hun inleg in zeven jaar tijd ten minste verdubbeld zou worden.

Maar dat liep anders. In de eerste plaats heeft ACC Bank nooit 40 miljoen euro ingelegd, maar bleef de inleg beperkt tot 31 miljoen euro, zegt Ben van Genk van claimbedrijf Heridium in Het Financieele Dagblad. Van Genk betaalt mee aan het proces en krijgt een deel van de eventuele schadevergoeding.

Die 31 miljoen euro was net genoeg om de aankoop van de panden te financieren, maar de huurinkomsten waren niet hoog genoeg om de overige kosten te dekken. Daardoor belandde het fonds al snel in geldproblemen.

Bankencrisis maakte de problemen groter

Daar kwam de bankencrisis in 2009 bovenop. ACC Bank raakte daardoor verder in de problemen, waarop Rabobank in 2016 besloot te stoppen met de Ierse activiteiten. Dit betekende dat de panden moesten verkocht worden.

De drie gebouwen werden van de hand gedaan voor 42 miljoen euro, iets meer dan de aankoopprijs van 38 miljoen euro. De beleggers werden naar eigen zeggen niet betrokken bij het proces. Latere eigenaren verkochten de panden uiteindelijk door voor in totaal 124 miljoen euro.

De Ieren voelen zich bekocht en vinden dat Rabobank te weinig moeite heeft gedaan om de panden voor een eerlijke prijs te verkopen. Ze zouden daardoor volgens Heridium tientallen miljoenen euro's zijn misgelopen. Samen zouden ze zo'n 50 miljoen euro aan schadevergoeding eisen van Rabobank. De bank wil niet reageren zolang de zaak loopt.

Maandag begint het proces. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet duidelijk.