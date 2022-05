Interpolis heeft tot zaterdagmiddag 863 schademeldingen ontvangen na de onweersbuien van donderdag en vrijdag, meldt de verzekeraar aan NU.nl.

In Gelderland en Overijssel gold donderdagmiddag urenlang code oranje wegens zware onweersbuien. Eerder op de dag gaf het KNMI om dezelfde reden code oranje uit voor Noord-Brabant en Limburg.

Een dag later kondigde het weerinstituut code oranje af in Zuid-Limburg vanwege de kans op grote hagelstenen en windstoten van 90 tot ruim 100 kilometer per uur.

De meeste schademeldingen bij Interpolis kwamen binnen op donderdag. Ze kwamen vooral uit Noord-Brabant en Gelderland, laat een woordvoerder van de verzekeraar weten. Op vrijdag ontving Interpolis vooral meldingen uit Limburg.

De meeste meldingen gaan over schade aan woningen, zoals waterschade als gevolg van losgewaaide dakpannen, schade door vallende takken en losgekomen zonnepanelen.