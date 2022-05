Het Duitse parlement heeft ingestemd met een ticket waarmee reizigers in de maanden juni, juli en augustus voor 9 euro per maand onbeperkt gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarmee hoopt Duitsland onder meer de hoge brandstofprijzen te compenseren.

Vanaf aanstaande maandag is het ticket te koop voor iedereen, dus ook toeristen. Het geldt voor alle metro's, bussen, trams en bijna alle treinen, met uitzondering van hogesnelheidstreinen en intercity's.

Volgens de Duitse minister van Verkeer Volker Wissing is het ticket een grote kans voor duurzame mobiliteit. De prijsverlaging moet mensen aansporen vaker het openbaar vervoer te nemen en de auto thuis te laten staan.

Het 9-euro-ticket is onderdeel van het maatregelenpakket van de Duitse regering om de hoge energieprijzen enigszins goed te maken. Ook wordt tijdelijk de btw op brandstof verlaagd en krijgen werkende Duitsers eenmalig een energietoeslag van 300 euro.

De maatregel gaat de staat zo'n 2,5 miljard kosten. Het ticket gaat namelijk ook gelden voor mensen die nu al een ov-abonnement hebben. Zij moeten gecompenseerd worden.

Er is ook kritiek. Door het goedkope ticket zal de drukte in het openbaar vervoer toenemen, is de vrees. Ook zijn er zorgen over een nog grotere aanloop naar toeristische trekpleisters.