Zorgmedewerkers staan te trappelen om zich te laten bij- en omscholen. Bijna een kwart van de aanvragen in de tweede termijn van de zogeheten STAP-subsidies, bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen, komt van medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dat maakte uitvoeringsinstantie UWV, die de aanvragen voor de subsidies afhandelt, vrijdag bekend.

In totaal vroegen in de tweede ronde van de regeling bijna 44.000 mensen de opleidingssubsidie aan ter waarde van maximaal 1.000 euro. De cijfers van de tweede periode zijn nagenoeg vergelijkbaar met de eerste periode.

De STAP-regeling is bedoeld voor mensen tussen de achttien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het idee is dat ze door het volgen van een cursus, training of opleiding hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Krap zes op de tien aanvragers hebben een beroep op de subsidie gedaan om zich bij te scholen, om daarmee hun huidige werk beter te kunnen doen. De overige aanvragers willen zich laten omscholen. Voor ongeveer 70 procent van de aanvragen zijn de opleidingskosten minder dan 1.000 euro.

Voor dit jaar zijn vijf aanvraagperiodes voorzien voor de STAP-regeling. Elke twee maanden gaat het aanvraagloket open. In totaal is er dit jaar 160 miljoen euro beschikbaar, waarmee minimaal 160.000 mensen een opleiding kunnen volgen. Volgend jaar is er in totaal 200 miljoen euro beschikbaar in zes aanvraagperiodes.