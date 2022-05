Het is nog onduidelijk of het kabinet spaarders gaat compenseren die geen of te laat bezwaar hebben ingediend tegen de onrechtmatige heffing in box 3. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) laat aan NU.nl weten dat het kabinet aan zet is en hier de tijd voor zal nemen, zonder verdere duidelijkheid te verschaffen.

In december vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de manier waarop de vermogensbelasting werd gerekend in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Iedereen die bezwaar had gemaakt, moest volgens de raad gecompenseerd worden. Diezelfde Hoge Raad oordeelde vrijdag dat iedereen die geen óf te laat bezwaar had aangetekend, niet per se gecompenseerd hoeven te worden.

Het is nu aan het kabinet om te besluiten of deze groep gecompenseerd wordt of niet. Van Rij schoof een beslissing hierover eerder uit naar de Hoge Raad-uitspraak van vrijdag, maar ook vrijdag kon hij hier geen duidelijkheid over geven.

"Als we compenseren, dan heeft dat enorme gevolgen voor andere zaken. Dus als je dat al doet, dan moet je daar heel goed over nadenken", zegt de staatssecretaris. "Wij zijn nu aan zet, maar dat hoeft niet meteen overmorgen en we nemen hier even de tijd voor", aldus Van Rij.

Eventuele compensatie zou een flinke tegenvaller zijn voor het kabinet. Eerder trok het kabinet 2,8 miljard euro uit ter compensatie van de groep die wél op tijd bezwaar hadden gemaakt. De groep spaarders die dat niet deed is veel groter, waardoor compensatie nog eens vele miljarden zou kunnen kosten.