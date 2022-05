McDonald's maakte maandag bekend uit Rusland te vertrekken vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee komt er een eind aan een periode van ruim dertig jaar waarin Happy Meals en Big Macs op Russische bodem verkocht werden. Waar een oorlog nu een eind maakt aan McDonald's in Rusland, draaide de intrede 32 jaar geleden vooral om toenadering.

Op 31 januari 1990 staan er binnen- en buitenlandse journalisten, enkele diplomaten én duizenden Moskovieten in de rij op het Pushkinplein in Moskou. De reden? De Big Mac wordt zo voor het eerst geserveerd op Russische bodem.

Voor de journalisten en diplomaten draait het om meer dan fastfood. McDonald's is het eerste grote westerse bedrijf dat de deuren opent in het huidige Rusland.

De opening van de hamburgerketen, twee maanden na de val van de Berlijnse Muur, is een bevestiging dat Sovjet-Unie-leider Michail Gorbatsjov serieus is over de hervorming van het land. De 'gouden bogen' van de McDonald's tonen de liberalisering van de aftakelende grootmacht aan, allemaal verpakt in een kleffe hamburger.

Die Big Mac is overigens wel prijzig: hij kost zo'n 2 tot 3 procent van het gemiddelde maandsalaris van een Rus. Omgerekend naar huidige maatstaven komt dat neer op zo'n 56,6 euro per hamburger. Dat prijskaartje weerhoudt de mensen er niet van om er eentje te kopen: de Moskouse McDonald's verkoopt die dag zo'n 30.000 maaltijden.

Duizenden mensen staan in de rij bij de opening van de eerste McDonald's in de Sovjet-Unie. Foto: Getty Images

Vertrek vanwege 'onnodig menselijk leed' in Oekraïne

McDonald's maakte maandag bekend te vertrekken uit Rusland, omdat het bedrijf het "onnodig menselijk leed" in Oekraïne niet meer kan negeren. McDonald's zal nu al zijn restaurants verkopen aan de lokale koper Alexander Govor, die op het moment al 25 restaurants beheert. Als de deal is afgerond, worden dat er bijna 850.

De restaurants van Govor mogen het bekende gele logo en de namen van producten (zoals een Happy Meal of een Big Mac) niet meer gebruiken. De nieuwe eigenaar heeft wel beloofd alle 62.000 McDonald's-medewerkers mee te nemen.

32 jaar na de opening van de eerste McDonald's in Moskou komt er dus een eind aan de Big Mac in Rusland. Wat begon als een vriendschappelijke toenadering eindigt in een harde breuk.