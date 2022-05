Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft zaterdagochtend de gaskraan dichtgedraaid voor Finland, meldt het Finse Gasum in een persbericht. Het is nog niet duidelijk waarom de gaskraan wordt dichtgedraaid. De gasvoorziening van Finse huishoudens komt niet in gevaar, benadrukt het staatsgasbedrijf.

Gasum laat weten dat het de Finnen gaat bevoorraden via de zogeheten Balticconnector-pijplijn, die tussen Estland en Finland loopt. "We zijn ons al tijden aan het voorbereiden op dit scenario en zullen onze klanten - als er geen andere verstoringen zijn - de komende maanden normaal kunnen bevoorraden", aldus Gasum-topman Mika Wiljanen bij de aankondiging van het nieuws op vrijdag.

Het is nog niet duidelijk waarom de gaskraan wordt dichtgedraaid. Gasum lag eerder wel al overhoop met Gazprom over hoe de gasrekening betaald dient te worden. Het Russische staatsbedrijf wil daar roebels voor zien, iets wat Gasum weigert.

Het Finse bedrijf claimt dat de gaslevering volgens het contract in euro's betaald kan worden. Hierop besloot Gasum dinsdag naar de rechter te stappen. Eerder werd de toevoer van Russisch gas naar Polen en Bulgarije al stilgelegd omdat die landen weigerden in roebels te betalen.

Op de achtergrond speelt de toenadering van Finland tot de NAVO mogelijk een rol. Het land vroeg eerder deze week na tientallen jaren van neutraliteit lidmaatschap aan bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. De Russen zijn hier als buurland fel tegen.

Volg dit onderwerp Volgen Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in Oekraïne