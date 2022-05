Primark gaat toch geen personeel ontslaan bij zijn herstructurering in Nederland. Dat zegt David Swann Lassche, topman van de Nederlandse tak van Primark, vrijdag. Eerder wilde de kledingketen nog zo'n 240 mensen ontslaan. Dat plan leidde afgelopen weekend tot een demonstratie van vakbond FNV bij de winkel in het centrum van Amsterdam.

FNV kreeg in maart meldingen van medewerkers van Primark over de op handen zijnde ontslagronde. Daarbij zouden behalve winkelpersoneel ook leidinggevenden van de winkels eruit moeten.

De bond overhandigde naar aanleiding hiervan in april een petitie aan de directie, ondertekend door zo'n 160 medewerkers. Zaterdag protesteerden zo'n twintig werknemers voor de Primark in het Amsterdamse centrum.

"In de afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gevoerd", zegt David Swann Lassche vrijdag. "Aan de reacties van onze collega's merkten we dat zij vonden dat we nog niet goed genoeg geluisterd hadden. Daarom zijn we opnieuw met hen in gesprek gegaan en hebben we het sociaal plan nog verder verbeterd."

Volgens Primark komen de vakbonden begin volgende week met een reactie op het aangepaste plan.