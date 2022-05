Mensen die geen bezwaar hebben over de onrechtmatige heffing in box 3 of te laat waren, hoeven niet gecompenseerd te worden, besliste de Hoge Raad vrijdag. Eerder oordeelde de rechtbank dat de manier waarop die belasting wordt berekend oneerlijk is en dat iedereen die daar bezwaar tegen maakte vergoed moet worden.

Het toenmalige kabinet voerde in 2017 een regeling in waarbij voor de spaartaks in box 3 wordt uitgegaan van een fictief rendement op dat geld. Maar dat rendement was in veel gevallen onrealistisch, waardoor veel mensen te veel belastingen betaalden.

Op Kerstmis vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat dat in strijd was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en dat iedereen die bezwaar maakte moest gecompenseerd worden.

Vrijdag besliste de rechter dat alle andere gedupeerden die geen bezwaar indienden of dat deden nadat de deadline was verstreken niet gecompenseerd moeten worden. Al liet staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) eerder al doorschemeren dat hij wel van plan is om alle gedupeerden te compenseren.

Het hele debacle is een fikse tegenvaller voor het kabinet. In het ergste geval loopt de rekening op tot 11,7 miljard euro volgens berekeningen van Van Rij. Dat levert, in combinatie met nog een aantal onvoorziene kosten, een lastige begrotingspuzzel op. Volgende maand wordt de zogenoemde voorjaarsnota voorgesteld.