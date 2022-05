De G7, een groep van rijke landen, heeft een akkoord bereikt over 18 miljard euro aan financiële hulp voor Oekraïne, zegt de Duitse minister Christian Lindner (Financiën) vrijdag tegen persbureau Bloomberg. Een dag eerder kondigde de Europese Commissie al aan dat ze het door oorlog geteisterde land 9 miljard euro gaat lenen.

Het geld van zowel de G7 als de Europese Commissie moet ervoor zorgen dat Oekraïne op de korte termijn zijn rekeningen kan blijven betalen en een begin kan maken met de wederopbouw van het land. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft het land 14,3 miljard euro nodig om aan al zijn verplichtingen te voldoen, maar daar zijn de kosten voor kapotgeschoten infrastructuur nog niet bij gerekend.

In het pakket zit 7,5 miljard dollar (7,3 miljard euro) aan hulp vanuit de Verenigde Staten en ook de Europese Unie draagt bij aan de steun. Het is onduidelijk of dat om de lening van 9 miljard euro gaat, of dat het geld daar nog bovenop komt.

Volgens de Oekraïense premier Volodymyr Zelensky kost de wederopbouw tot nu toe al zo'n 600 miljard dollar. Economen verwachten dat de economie van het land dit jaar tot 50 procent krimpt. "We houden een vinger aan de pols, maar ik denk dat we op dit moment een goede beslissing hebben genomen die ervoor zorgt dat Oekraïne zijn schulden kan betalen", zegt Lindner vrijdag.

De G7 bestaat uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie sluit ook vaak aan bij vergaderingen van de groep.