ACI Europe, de branchevereniging van Europese luchthavens, verwacht dat het aantal reizigers in 2024 weer op het niveau van voor de coronapandemie zit. Dat is een jaar eerder dan de organisatie tot nu toe dacht. ACI Europe gaat ervan uit dat dit jaar nog 540 miljoen minder passagiers over de vloer komen.

Hoewel de organisatie dus positiever gestemd is dan eerder, wijst ze er wel op dat de oorlog in Oekraïne, mogelijke nieuwe coronavirusvarianten en de lastige economische tijden toch nog roet in het eten kunnen gooien. Ook benadrukt ze dat de cijfers flink kunnen verschillen per luchthaven, maar daar geeft ze geen verdere details over.

Voor 2022 rekent ACI Europe op zo'n 540 miljoen - of 22 procent - minder reizigers op Europese luchthavens dan voor de coronacrisis in 2019. Bij elkaar opgeteld hebben luchthavens sinds het begin al zo'n 3,7 miljard reizigers minder kunnen verwelkomen.

De luchtvaartsector kampt al een hele tijd met personeelstekorten, net als een hoop andere sectoren. Tijdens de meivakantie was het twee weekends na elkaar chaos op Schiphol, doordat er te weinig werknemers waren om alles in goede banen te leiden.

Daarnaast hebben ook luchtvaartmaatschappijen last van personeelstekorten waardoor soms vluchten geschrapt moeten worden, wat ook tot minder reizigers leidt.