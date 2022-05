Het Duitse parlement heeft donderdagavond ingestemd met een groot pakket aan maatregelen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen. Door de hoge prijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk. Met de steunmaatregelen is een bedrag van 15 miljard euro gemoeid.

Een van de maatregelen is een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel. De verlaging gaat in op 1 juni en geldt voor drie maanden. De accijns op benzine gaat met bijna 30 cent per liter omlaag en die op diesel met 14 cent. Hiermee wil de regering de prijzen aan de pomp terugbrengen naar het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne, een van de oorzaken van de stijgende prijzen.

Naast accijnsverlaging wil de Duitse regering mensen ook stimuleren vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. Daarom kost een maandkaart voor regionaal en lokaal ov vanaf juni nog maar 9 euro. Ook deze maatregel geldt voor drie maanden. De regering trekt 2,5 miljard euro uit om vervoersbedrijven te compenseren voor de gemiste inkomsten.

Verder belooft de regering extra eenmalige uitkeringen. Mensen in de bijstand krijgen opnieuw een eenmalig bedrag van 100 euro, bovenop een vergelijkbaar bedrag dat eerder al was toegezegd. Daarnaast ontvangen belastingbetalers een vergoeding van 300 euro en gaat de kinderbijslag met een eenmalig bedrag van 100 euro omhoog.

De Bondsraad, de Duitse senaat, stemt vrijdag over de maatregelen.