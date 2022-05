De Amerikaanse Senaat heeft een militair hulppakket ter waarde van 40 miljard dollar (zo'n 38 miljard euro) goedgekeurd om Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Eerder al stemde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in met het voorstel.

Het voorstel kreeg veel steun in de Senaat. Het werd aangenomen met 86 stemmen voor en 11 tegen. De tegenstemmers waren allemaal Republikeinen. President Joe Biden hoeft de wet nu alleen nog te ondertekenen.

De 40 miljard dollar komt neer op ruim 5 procent van het totale Amerikaanse defensiebudget van 782 miljard dollar.

Het nieuwe pakket is exclusief de 4,5 miljard dollar aan hulp die de VS sinds het aantreden van de regering-Biden aan Oekraïne heeft verstrekt. Ongeveer 3,8 miljard dollar daarvan is uitgekeerd sinds de Russische invasie op 24 februari.

Nu worden wapens en uitrusting ter waarde van 11 miljard dollar rechtstreeks vanuit Amerikaanse militaire voorraden aan Oekraïne overgedragen. Het pakket omvat ook bijna 20 miljard dollar voor het ministerie van Defensie. Het Pentagon gaat dat geld grotendeels gebruiken om het Oekraïense leger te bewapenen. Nog eens 3,9 miljard dollar wordt vrijgemaakt voor meer troepeninzet en andere militaire operaties in Europa om de NAVO te versterken.