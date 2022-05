Mogelijk moet er toch meer gas uit het Groningse aardgasveld gewonnen worden dan gedacht. De oplevering van een stikstoffabriek die ervoor moet zorgen dat we kunnen gebruikmaken van buitenlands gas, is weer vertraagd. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de bewindspersoon blijft de gaswinning op een minimaal niveau, maar kan die door deze ontwikkeling "beperkt hoger uitvallen". Dat zal niet vandaag of morgen zo zijn, maar op zijn vroegst wanneer de winter invalt.

Vijlbrief zegt dat het zo snel mogelijk sluiten van het Groningenveld het uitgangspunt blijft. "Ik ben ook bereid om het uiterste te doen om de gaswinning zo laag mogelijk te houden. Daarbij is ook van belang dat er er geen risico's voor de leveringszekerheid in de komende winter ontstaan."

Het Groningse gas is zogenoemd laagcalorisch gas. Dat is het soort gas waar onze cv-ketels op draaien en waar de kookplaat op werkt. Buitenlands gas is hoogcalorisch. Met stikstof kan van hoogcalorisch gas laagcalorisch gas gemaakt worden.

Om van het Groningse gas af te kunnen, wordt dan ook een extra stikstoffabriek in het Groningse dorp Zuidbroek gebouwd. De bouw daarvan heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. Nu blijkt dat het nog langer duurt voor de fabriek in gebruik kan worden genomen.

Dat wordt op zijn vroegst in september van dit jaar.