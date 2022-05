Tientallen leveranciers van winkels, waaronder in diervoeding, hobbyartikelen, speelgoed en speciale schoenen, zijn de afgelopen maanden gewaarschuwd, omdat ze hun klanten mogelijk verplichtten bepaalde verkoopprijzen te hanteren. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag.

De toezichthouder ontving verschillende meldingen. Zo zouden leveranciers de winkeliers minimumprijzen hebben opgelegd. De ACM wil niet zeggen om welke leveranciers het gaat, maar houdt nog wel verschillende bedrijven in de gaten om te controleren of ze voldoen aan de regels. Bedrijven riskeren een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 10 procent van de omzet als ze zich niet aan de regels houden.

Het is verboden voor leveranciers om invloed uit te oefenen op de verkoopprijzen. Winkeliers kunnen zo niet vrij concurreren en consumenten zijn duurder uit.

De ACM ziet een overtreding van dit verbod dan ook als een ernstige inbreuk op de mededingingsregels. De toezichthouder legde Samsung vorig jaar nog een boete van ruim 39 miljoen euro op voor het beïnvloeden van winkeliers bij het vaststellen van prijzen voor televisies.