Het aantal ziekmeldingen is in april bijna gehalveerd ten opzichte van de recordmaand maart, maar het verzuim is nog altijd hoger dan voorheen. De grootste arbodienstverlener van ons land waarschuwt dat er nu vooral zorgen zijn over de oplopende werkdruk als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

"Het verzuim blijft hoog in een arbeidsmarkt die krapper wordt. Dat levert bij werkgevers extra zorgen op over toenemende werkdruk en de inzetbaarheid van werknemers", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanTotalCare.

Maandenlang liep het ziekteverzuim in Nederland op. Dat die trend nu gekeerd is, is op zich goed nieuws. "Behalve de daling van het aantal ziekmeldingen door corona, is ook griep op zijn retour", aldus Penders.

In maart zaten op elke honderd werkenden elf mensen ziek thuis. Dat is in april teruggelopen tot zes op de honderd.

Toch waren er vorige maand nog steeds meer mensen ziek dan voor de pandemie. Volgens de arbodienstverlener heeft dat voor een deel nog te maken met de griep, die begin april nog in het land was. En er is een kleine groep werknemers die is uitgevallen door langdurige covid. "Deze groep vertegenwoordigt naar schatting 4 procent van het totale aantal ziekmeldingen."

'Blijf waar mogelijk thuiswerken stimuleren'

Richting de toekomst zijn er vooral zorgen over de krappe arbeidsmarkt en in het kielzog daarvan de oplopende werkdruk. De arbodienstverlener roept werkgevers op oog te houden voor hun personeel. "Blijf waar mogelijk thuiswerken stimuleren, zodat medewerkers minder hoeven te reizen en zelf hun tijd kunnen indelen."

Om onnodige psychische en fysieke overbelasting te voorkomen, moeten werkgevers volgens hem ook goed afwegen welk werk echt op een bepaald moment gedaan moet worden en wat uitgesteld kan worden.

Onder HumanTotalCare vallen de arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare. Die hebben zicht op ongeveer 1 miljoen werknemers van meer dan 63.000 werkgevers.