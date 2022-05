Sri Lanka heeft voor de eerste keer in zijn geschiedenis een deel van zijn schulden niet kunnen afbetalen. Daarmee stevent het land af op een faillissement. Landen kunnen failliet gaan als ze hun schulden niet meer kunnen betalen. Sri Lanka worstelt momenteel met zijn ergste economische crisis in zeventig jaar.

Het land moest een maand geleden 78 miljoen dollar (74 miljoen euro) aan rentebetalingen uitvoeren en had daar een maand uitstel voor gekregen. Dat bleek nog niet genoeg te zijn, waardoor het land nu officieel een wanbetaler is. Volgens de gouverneur van de nationale bank zit het land in een "voorlopig faillissement".

Daarmee bedoelt hij dat Sri Lanka op zich nog wel een deel van de schulden kan terugbetalen, maar alleen als het bijvoorbeeld meer tijd krijgt of een deel van de schulden wordt kwijtgescholden. "Sommigen zullen dit al een faillissement noemen, maar dat is een technische discussie", voegt de gouverneur toe.

Het gebeurt zelden dat landen failliet gaan, maar het gebeurde in 2002 bijvoorbeeld wel al met Argentinië. Griekenland kon tijdens de eurocrisis een bankroet net afwenden door hulp van de andere EU-landen en financiële instellingen. Een land dat failliet is, kan in principe geen geld meer lenen, wat grote gevolgen kan hebben voor de economie en de inflatie.

Sri Lanka worstelt momenteel met zijn ergste economische crisis in zeventig jaar tijd. De coronacrisis en de stijgende energiekosten hebben er zwaar ingehakt in het Zuid-Aziatische land. Enkele dagen geleden bleek nog dat de brandstof in het land zo goed als op is. En de inflatie, die nu al 30 procent bedraagt, zal volgens de gouverneur waarschijnlijk nog veel verder stijgen.

De nieuwe premier Ranil Wickremesinghe, die precies een week geleden aantrad, suste de bevolking in zijn eerste televisie-interview door aan te geven dat er geen hongersnood aankomt. "Ik beloof dat elk gezin drie maaltijden per dag kan eten", zei hij eind vorige week.