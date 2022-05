De supermarkten staan lijnrecht tegenover de apotheken en drogisterijen over een aanpassing van de Geneesmiddelenwet. Door die wijziging zouden zwaardere zelfzorggeneesmiddelen zonder fysiek toezicht van een drogist of assistent-drogist verkocht mogen worden. Klanten kunnen dan advies vragen via een tablet. De supermarkten willen dat, de drogisterijen zijn faliekant tegen.

De supermarkten betogen ook dat klanten dat willen. "Dat is klinkklare onzin", zegt directeur Jos Jongstra van brancheorganisatie CBD namens de drogisten en apotheken. Volgens hem vinden supermarkten het gewoon te duur om een deskundige in te zetten om die categorie pillen te mogen verkopen. "Ze willen de deskundige vervangen door een scherm."

De supermarkten betogen dat consumenten makkelijkere en verantwoorde toegang tot middelen als ibuprofen en diarreeremmers willen en dat ze dat kunnen bieden door bij het pillenschap een scherm te zetten waarop consumenten advies kunnen inwinnen. "Er zit een deskundige aan de andere kant van die tablet", zegt een woordvoerder namens de supermarkten.

Nu is het nog zo dat de supermarkten om die zelfzorgmiddelen te mogen verkopen een gediplomeerde (assistent-)drogist in de winkel moeten hebben staan tijdens openingstijden. "Daar heb je zo vijf tot zes mensen in de week voor nodig, terwijl er misschien één keer in de week een vraag komt."

Het argument dat de supermarkten inbrengen - dat toegang tot deze middelen laagdrempeliger wordt - veegt het CBD van tafel. "Er zijn vijfduizend drogisterijen en apotheken. Dat zijn er genoeg, en die hebben ook ruime openingstijden."

'Juist fijner om via een scherm om advies te vragen'

Supermarktbrancheorganisatie CBL zet daar tegenover dat het juist laagdrempeliger is om via een tablet met iemand die je niet kent over je klachten te praten dan met "die servicebaliemedewerker van de supermarkt die je elke week ziet".

De koepel van drogisten en apotheken vreest voor gezondheidsrisico's. "De gemiddelde Nederlander onderschat die risico's. Er is gewoon fysiek toezicht nodig." Ook al kun je bij de drogist zelf je pillen pakken en die bij de scankassa afrekenen, zonder tussenkomst van een mens. "Het toezicht is er wel."

Voor 10 procent van de zelfzorgmedicijnen, een lichtere categorie en lagere doseringen is volgens het CBD geen aanwezigheid van een deskundige vereist. Voor 80 procent van de pillen is dat wel zo. De overige 10 procent mag alleen bij de apotheek verkocht worden.