Verschillende sectoren kampen met een flink tekort aan personeel. Daardoor is de discussie over de inzet van meer arbeidsmigranten in ons land actueler dan ooit.

Zo wil de Europese Commissie vanaf eind dit jaar de poorten van de Europese Unie onder voorwaarden openen voor arbeidsmigranten uit onder meer Noord-Afrika.

Is de inzet van buitenlandse krachten dé oplossing om het personeelstekort aan te pakken?

Hoe ziet de groep arbeidsmigranten in Nederland eruit?

Er zijn in Nederland momenteel 767.571 arbeidsmigranten, exclusief scholieren en studenten. 374.200 van hen werken als uitzendkracht en 393.371 hebben een direct dienstverband bij de inlener, blijkt uit onderzoek van uitzendkoepels ABU en NBBU.

De Poolse arbeidskrachten vormen met een aandeel van bijna 60 procent de grootste groep, gevolgd door Roemenen (13 procent), Bulgaren (7 procent), Hongaren (3 procent) en Litouwers (2 procent).

De arbeidsmigranten zijn vooral actief in de logistiek, tuinbouw, voedingsindustrie, metaalsector, landbouw en het transport, maar ook in de vele distributiecentra.

Arbeidsmigranten

Wat zijn de voornaamste redenen om meer arbeidsmigranten in te zetten?

Uitzendkoepel NBBU zegt dat arbeidsmigranten van groot belang zijn voor de Nederlandse economie, aangezien verschillende sectoren kampen met een groot tekort aan personeel. "Wij zijn daarom zeker voor de komst van arbeidsmigranten, mits goed geregeld en vraag en aanbod binnen de landsgrenzen niet samen te brengen zijn", zegt directeur Marco Bastian.

"Daarnaast is het belangrijk om nog beter te kijken naar wat al voorhanden is. Dit blijft de efficiëntste manier om mensen duurzaam in te zetten, waarbij zowel werkgever als werknemer profiteert."

Hoe hoog is de nood?

Heel hoog: de tekorten nemen toe en deskundigen waarschuwen dat de samenleving op slot gaat. De problemen op Schiphol, de NS die minder treinen laat rijden, de chaos rond de Ketheltunnel en evenementen die geschrapt moeten worden vanwege een tekort aan beveiligers zijn nog maar het topje van de ijsberg.

De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig nog wel even aanhoudt.

Kunnen arbeidsmigranten overal worden ingezet?

Nee, maar in veel gevallen wel. Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University, zijn arbeidsmigranten hooguit inzetbaar in een aantal sectoren.

"Het is een lastige discussie en niet iedereen in de samenleving is er voorstander van. Maar we moeten wel kijken of we deze mensen fatsoenlijk kunnen plaatsen", benadrukt Wilthagen.

"Het is noodzakelijk om alle knopjes in te drukken om het personeelstekort tegen te gaan. Je moet er niet aan denken dat je straks de huisartsenpost belt en er een bandje aan de lijn komt. Het gaat hier om leven en dood."

Welke tegengeluiden zijn er?

De Arbeidsinspectie constateert veel misstanden en riep onlangs op zo min mogelijk arbeidsmigranten toe te laten.

Er zijn bovendien nog steeds malafide uitzendbureaus actief die het niet zo nauw nemen met de wet-en regelgeving en zich schuldig maken aan uitbuiting van arbeidsmigranten.

Daarbij gaat het om bijvoorbeeld onderbetaling of misstanden rond huisvesting. Uitzenders en opdrachtgevers werken hard aan certificering om uitwassen tegen te gaan.

Zijn er geen andere oplossingen dan meer arbeidsmigranten inzetten?

We zijn Europees kampioen deeltijdwerken. Deskundigen pleiten er dan ook voor om medewerkers meer uren te laten werken.

Bovendien staan er nog altijd veel mensen aan de kant. "Achter het beeld van de extreme krapte gaat een vermogen schuil aan mensen die een deel van de openstaande vacatures direct of op termijn kunnen invullen", zegt Loes Waterreus, senior adviseur arbeidsmarkt bij de NBBU.

"Denk aan mensen die meer willen werken dan nu, mensen die nu niet werken, maar dat wel willen, mensen in een uitkering, noem maar op."