Een draagbare parasol die volgende maand wordt uitgebracht door de kledingbedrijven Gucci en adidas veroorzaakt onrust in China, schrijft onder meer BBC News. De bedrijven laten op hun website weten dat het product, dat 11.100 yuan (1.500 euro) kost, niet waterdicht is. Dat leidde op Weibo, de Chinese variant van Twitter, tot een hashtag die er de spot mee drijft.

De twee kledingbedrijven spreken zelf van een zonneparaplu en promoten het product nu al online. Op 7 juni zou het op de markt moeten komen.

Al vrij snel ontstond er een hashtag op Weibo die vrij vertaald "de paraplu die verkocht wordt voor 11.100 yuan is niet waterdicht" betekent. Critici noemen het "een heel groot, maar nutteloos fashion statement". "Zolang ik arm ben, zullen ze me nooit zover krijgen om voor dit product te betalen", zegt een gebruiker van het sociale netwerk.

Anderen snappen dan weer dat het item voor sommige mensen aantrekkelijk kan zijn. "Wie het kan en wil betalen, gebruikt luxegoederen gewoon om te tonen wat ze waard zijn. Het praktisch nut interesseert hen niet."

Toch zien de makers van de parasol er wel het nut van in. "Hij is niet bedoeld om als paraplu te gebruiken, maar is wel goed voor dagelijks gebruik en een goed verzamelstuk", zegt een woordvoerder van Gucci tegen Chinese media.

China is een van de grootste markten wereldwijd voor de verkoop van luxegoederen. Tijdens de coronacrisis zagen alle luxemerken hun verkoop vooral in China en andere Aziatische landen stijgen. De verwachting is dat China in de komende drie jaar de grootste markt voor luxeproducten wordt.