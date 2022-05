Martin Shkreli, de Amerikaanse zakenman die als CEO van het farmabedrijf Turing de prijs van een hiv-pil extreem opdreef, is vervroegd vrijgelaten. Hij zit in een re-integratietraject en zou in september volledig kunnen vrijkomen, waar dat oorspronkelijk pas in 2023 zou zijn.

De vervroegde vrijlating kwam aan het licht doordat er foto's van Shkreli circuleerden op sociale media. Volgens zijn advocaat heeft hij "alle programma's doorlopen die ervoor konden zorgen dat zijn gevangenisstraf verkort werd."

Shkreli werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij investeerders zou hebben misleid. Hij werd echter vooral bekend als de man die de prijs van een hiv-pil verhoogde van 13,50 dollar (12,90 euro) naar 750 dollar (716,50 euro). Dat leverde hem de bijnaam 'meest gehate man van de Verenigde Staten' op.

Vorig jaar kwam hij opnieuw in de belangstelling doordat het Amerikaanse openbaar ministerie een album van de hiphopformatie Wu-Tang Clan dat van Shkreli was, had verkocht als onderdeel van zijn boetebetaling. Het staat bekend als het duurste album ter wereld en kwam in 2015 voor naar verluidt 2 miljoen euro in zijn handen.