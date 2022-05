Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is vorig jaar achttien zaken gestart tegen cryptobedrijven die geen vergunning hebben, blijkt uit een document waar Het Financieele Dagblad donderdag over schrijft. Veertien zaken werden succesvol afgerond, twee zijn nog in behandeling en bij nog twee andere werd handhavend opgetreden.

Cryptobedrijven die in Nederland actief willen zijn, moeten sinds 2020 een vergunning aanvragen bij DNB, zodat de centrale bank toezicht kan houden op de werking en de geldstromen bij de beurzen. Niet alle buitenlandse aanbieders van cryptomunten doen dat en bij vermoedens dat bedrijven zich niet aan de regels houden, start DNB een zaak.

Vorig jaar is de toezichthouder achttien van dat soort zaken begonnen. In veertien gevallen hebben bedrijven uiteindelijk toch een vergunning aangevraagd of zijn ze naar het buitenland vertrokken. Twee zaken zijn nog in behandeling, in twee gevallen werd er handhavend opgetreden. Wat dat betekent, zegt de bank niet, maar het kan gaan om boetes of dwangsommen. Het is ook niet duidelijk over welke bedrijven het precies gaat.

In 2020 werd nog beslist dat alle cryptobedrijven witwascontroles moeten uitvoeren. Daarvoor moesten ze van al hun klanten de identiteit kennen en die ook kunnen verifiëren. Dat leverde veel extra kosten op, waardoor veel kleine bedrijfjes de boeken moesten sluiten.

Eind 2021 waren er 27 cryptobedrijven geregistreerd bij De Nederlandsche Bank.