Huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen hebben woensdagavond besloten om te stoppen met de juridische procedure die zij tegen de NAM hadden aangespannen via Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG), meldt RTV Noord.

De stichting begon de zaak in 2015 namens vele honderden particulieren en twaalf woningcorporaties en eiste dat de NAM hen zou compenseren voor de waardedaling van hun panden als gevolg van aardbevingsschade.

Op het hoogtepunt deden meer dan vijfduizend huiseigenaren mee aan de de massaclaim. Nu telt Stichting WAG volgens de omroep nog 1.340 leden. Het besluit om de schadeclaim in te trekken is woensdagavond genomen tijdens de jaarvergadering van de stichting.

Meerdere huiseigenaren bevestigen tegenover RTV Noord dat de NAM Stichting WAG 1,8 miljoen euro betaalt. Met dat geld kan de stichting een groot deel van de nog openstaande proceskosten betalen. Over de hoogte van het bedrag hebben de stichting en de NAM zich niet uitgelaten.

Zodra de zaak is ingetrokken, kunnen de huiseigenaren smartengeld aanvragen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat financiële vergoedingen uitkeert vanwege "ernstig leed en verdriet" als gevolg van de gaswinning in Groningen. Het IMG vergoedt ook materiële schade.