The Royal Mint, de Britse tegenhanger van de Koninklijke Nederlandse Munt, heeft een munt uitgebracht ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Pride-beweging in het Verenigd Koninkrijk. Er is een speciale techniek gebruikt om de kleuren van de regenboog op het muntstuk te krijgen.

Het 50 pence-muntje, ofwel een half Brits pond, is ontworpen door kunstenaar en lhbtiq+-activist Dominique Holmes.

Op de munt staan in de regenbogen de woorden 'protest, visibility, unity en equality' (protest, zichtbaarheid, eenheid en gelijkheid). De andere kant wordt zoals alle Britse munten gesierd door het hoofd van koningin Elizabeth.

In het VK werd in 1972 voor het eerst de officiële Pride gehouden. De munt komt niet in roulatie, maar is online te bestellen bij The Royal Mint.