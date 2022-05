De Europese Commissie gaat Oekraïne 9 miljard euro lenen zodat het land op korte termijn de rekeningen kan blijven betalen, meldt Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen woensdag. De Commissie sluit zelf leningen af bij andere landen en leent het geld dan tegen gunstige voorwaarden door aan Oekraïne.

De 9 miljard euro zou in delen worden overgemaakt aan Oekraïne, maar de looptijd van de leningen is lang en de rente is laag.

De oorlog in Oekraïne heeft het land in een paar maanden tijd in forse geldnood gebracht. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Oekraïne ruim 14 miljard euro nodig om aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen. En daar komen nog kosten voor de wederopbouw bij.

"We zijn er klaar voor om de leiding te nemen in een internationale samenwerking om opnieuw een welvarend en democratisch Oekraïne op te bouwen en het land te steunen in zijn Europese ambities", zegt Von der Leyen woensdag. De Commissie stelt een fonds voor dat onder leiding van Oekraïne zal staan en waar geld in zal terechtkomen om de wederopbouw van het land te steunen. Hoe dat er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk.

Sinds het begin van de oorlog eind februari hebben de EU-landen al 4,1 miljard euro aan steun verzameld voor Oekraïne. De landen moeten nog wel akkoord gaan met deze nieuwe leningplannen.