De dienstregeling van de NS tussen Zwolle en Groningen loopt al een aantal dagen in het honderd door een combinatie van werkzaamheden en personeelstekorten. Door het onderhoud rijden er op het traject geen treinen en moeten reizigers overstappen op een bus. Maar de busmaatschappij heeft te weinig chauffeurs, waardoor er regelmatig geen bussen rijden.

In normale omstandigheden plant het spoorwegbedrijf dit soort situaties ruim van tevoren. "We kijken dan hoeveel reizigers we verwachten op het traject van de werkzaamheden, bestellen op basis daarvan een aantal bussen en zo zorgen we ervoor dat iedereen thuiskomt", vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Dat is in dit geval ook gebeurd, maar op het laatste moment bleek de busmaatschappij waar de NS mee samenwerkt door een tekort aan personeel niet genoeg bussen te kunnen leveren. "Dat is heel vervelend, maar het is nu wat het is. We zoeken naar een oplossing, maar waarschijnlijk gaat die er niet zijn voor het einde van de werkzaamheden komende maandag", zegt de woordvoerder.

Ze benadrukt wel dat de NS er nog steeds verantwoordelijk voor is dat mensen thuiskomen, dus als ze een ander vervoersmiddel gebruiken of met vervoerder Arriva via Leeuwarden reizen, kunnen ze eventueel beroep doen op de terugbetaalregeling van de NS.

Arriva heeft sinds dinsdag zijn treinen verlengd, zodat er meer reizigers in kunnen.

Met een andere busmaatschappij samenwerken kan niet zomaar volgens de NS-woordvoerder. "We werken over het hele land samen met de busvervoerder Transvision en kunnen niet even overstappen naar een ander bedrijf. We raden reizigers aan om de reisplanner goed in de gaten te houden of andere vervoersmiddelen te zoeken."