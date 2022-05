KLM-topman Pieter Elbers gaat per 1 oktober leidinggeven aan de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. Hij neemt bij de grootste luchtvaartmaatschappij van India de plaats in van vertrekkend topman Ronojoy Dutta.

Elbers treedt op 1 juli af bij KLM. Hij ging niet meer voor een derde termijn bij de luchtvaartmaatschappij. NS-topvrouw Marjan Rintel volgt hem op, werd begin deze maand bekend.

In een verklaring wijst IndiGo op de grote kennis van Elbers over de luchtvaartsector en zijn leiderschapskwaliteiten. India is een zeer belangrijke groeimarkt volgens de maatschappij. Elbers geeft aan verheugd te zijn om bij IndiGo aan de slag te gaan.

IndiGo heeft naar eigen zeggen een marktaandeel in India van meer dan 55 procent. Het bedrijf is vooral actief met binnenlandse vluchten, maar vliegt ook internationaal. De vloot van de prijsvechter bestaat uit bijna 280 toestellen. IndiGo verzorgt dagelijks circa 1500 vluchten.

Elbers werkte ruim dertig jaar bij KLM

Elbers werkte ruim dertig jaar voor KLM. In 2014 kwam hij aan het roer van de maatschappij, nadat hij in de jaren daarvoor verschillende functies binnen KLM had bekleed. Op 13 januari maakte het bedrijf bekend dat hij niet aan een nieuwe termijn als topman begint.

"De raad van commissarissen van KLM heeft na goed overleg gezegd dat ik volgend jaar niet aan een derde termijn begin", aldus Elbers toen. Daarmee gaf hij impliciet aan dat dit niet zijn eigen besluit is geweest. Hij gaf ook aan niet met 'een grote zak geld' te vertrekken.

Elbers was niet altijd even geliefd bij moederbedrijf Air France-KLM. Hij zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Dat leidde tot enige ophef over zijn herbenoeming na de eerste termijn in 2019. Zeker 25.000 KLM'ers ondertekenden destijds een petitie waarin ze aangaven dat Elbers herbenoemd moest worden.