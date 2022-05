Het leven in de Europese Unie werd in april 8,1 procent duurder dan een jaar eerder, blijkt woensdag uit cijfers van Europees statistiekbureau Eurostat. Dat is iets hoger dan in maart, toen de inflatie uitkwam op 7,8 procent. Wel is Nederland gezakt naar de achtste plaats op de lijst met 27 landen. Vorige maand stond Nederland nog op plek drie.

In Estland was de inflatie met 19,1 procent vorige maand het allerhoogst. Op plek twee en drie staan Litouwen en Tsjechië, met respectievelijk 16,6 en 13,2 procent inflatie. Frankrijk en Malta (beide 5,4 procent) en Finland (5,8 procent) hadden in april de laagste inflatie.

Volgens Eurostat zijn de gestegen energieprijzen de grote boosdoener, net zoals in de voorgaande maand. Het Nederlandse CBS zei dit eerder ook al. Dat statistiekbureau rekent elektriciteit, gas en stadsverwarming onder energie.

Ook diensten stegen hard in prijs, zegt Eurostat. Na energie gingen de prijzen in deze categorie het hardst omhoog. Voedsel, alcohol en tabak volgen.