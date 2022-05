Het leven in het Verenigd Koninkrijk was in april in doorsnee zo'n 9 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee bereikte de Britse inflatie het hoogste niveau in ruim veertig jaar, meldt het Britse statistiekbureau ONS woensdag. Tegelijkertijd stijgen de lonen, maar die gaan veel minder hard omhoog.

De stijging van de inflatie is twee keer zo hoog als de stijging van de lonen. Daardoor kunnen de Britten dus steeds minder kopen met het loon dat ze ontvangen.

De verwachting is dat de situatie nog nijpender zal worden. De Bank of England (BoE) voorspelt dat de inflatie tegen oktober boven de 10 procent zit, vooral vanwege de duurdere energiecontracten.

Het leven wordt wereldwijd steeds duurder. De Nederlandse inflatie nadert ook de 10 procent, maar zit daar met 9,6 procent nog net onder. In de EU bedroeg de inflatie in april volgens voorlopige cijfers een recordhoogte van 7,5 procent.

Later op woensdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met definitieve cijfers en een lijst van de inflatie in de verschillende EU-landen. In april had Nederland de op drie na hoogste inflatie in de EU.