De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is ook in april gedaald en komt uit op het laagste punt in die maand ooit gemeten, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA woensdag. Dat komt volgens de brancheorganisatie doordat autofabrikanten bleven worstelen met toeleveringsproblemen, waaronder de chiptekorten.

Volgens de ACEA zakte de verkoop vorige maand met bijna 21 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 684.506 nieuwe auto's.

Door de chiptekorten kunnen autobouwers minder auto's produceren, waardoor de leveringen vertraging oplopen. In de grote vier EU-automarkten Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje daalden de verkopen met percentages in de dubbele cijfers. De Nederlandse markt kromp met 7 procent tot 22.087 nieuw verkochte auto's.

Over de eerste vier maanden van dit jaar kromp de autoverkoop in de EU met ruim 14 procent tot meer dan 2,9 miljoen wagens. Wederom gingen de verkopen in de grote EU-landen omlaag. Voor Nederland meldde de ACEA een daling met bijna 4 procent tot iets meer dan 100.000 auto's.

In april en de voorgaande maanden waren auto's van Volkswagen het populairst in de EU. Ook auto's van fabrikanten Toyota, BMW en Mercedes werden relatief veel verkocht.