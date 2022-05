De problemen op Schiphol, de NS die minder treinen moet laten rijden, evenementen die niet door kunnen gaan vanwege het tekort aan beveiligingspersoneel, en dan kwamen de problemen bij de Ketheltunnel er maandag nog bij. "De arbeidsmarkt loopt vast en daarmee ook de samenleving. Dit is het lot voor de komende tijd", waarschuwt Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University.

Er stond in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal van 451.000 vacatures open, terwijl het aantal werklozen daalde tot 338.000. Per 100 werklozen zijn er nu 133 vacatures, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en dat is terug te zien in verschillende sectoren. Een verbouwing thuis betekent bijvoorbeeld maanden uitstel, winkels sluiten eerder de deuren omdat er geen mankracht is, evenementen worden afgeblazen vanwege het tekort aan beveiligers en op Schiphol nemen de wachttijden toe door een gebrek aan personeel.

"We hebben gewoon te weinig mensen. Veel bedrijven en organisaties weten niet meer wat ze kunnen leveren. En we zien het over de hele linie: de huisartsenposten, de NS, de tunnel op de A4. Op allerlei fronten gaan we te maken krijgen met het tekort aan personeel", zegt Wilthagen.



De hoogleraar vindt dat vakbonden, werkgevers en overheid de handen ineen moeten slaan om de problemen zo goed mogelijk op te lossen. "We hebben veel deeltijders, zorg ervoor dat deze mensen meer uren gaan werken. Daar komt bij dat we studenten moeten stimuleren om te kiezen voor een opleiding voor de meest vitale functies in onze samenleving. We moeten echt scherpere keuzes maken, zodat onze samenleving niet vastloopt."

'Gecoördineerde aanpak is noodzakelijk'

Een gecoördineerde aanpak is noodzakelijk, meent Wilthagen. "Dat is wel een gemis op dit moment. Het probleem wordt namelijk met de dag ernstiger."

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland sluit zich daarbij aan. De installatiebranche kampt ook met een groot tekort aan personeel, en dat betekent dat er werk aan de winkel is. "Er is sprake van een groot personeelstekort. Momenteel is het tekort rond de 20.000 vakmensen en we gaan richting de 40.000."

"Toch hebben we samen met het kabinet stevige ambities. De overheid heeft aangekondigd dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt voor het verwarmen van woningen. We hebben een actieplan opgesteld om voldoende monteurs op te leiden om vanaf 2026 grote aantallen hybride warmtepompen te kunnen plaatsen."

Volgens Terpstra is dat een grote uitdaging. "Maar we moeten inderdaad samenwerken om het tekort aan personeel tegen te gaan. Dat betekent opleiden, opleiden en nog eens opleiden. We zullen nog meer inzetten op zijinstromers: dat betekent bijvoorbeeld meer aandacht voor nieuwe landgenoten en statushouders."

Volgens FNV-bestuurder Petra Bolster is het ook een kwestie van goede arbeidsvoorwaarden. "En dat niet alleen, ook qua arbeidsomstandigheden moeten er goede afspraken worden gemaakt. Bovendien moeten we kijken naar de vraagkant: wat voor werkgelegenheid willen wij nu eigenlijk in ons land? Eindeloos veel flitsbezorgers en distributiecentra, willen we dat?"