Sinds de coronacrisis kunnen we in essentie overal werken en dus zeulen we ondertussen vaker onze laptop mee naar onze vakantiebestemming om daar te werken aan het zwembad. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de grootste Nederlandse reisorganisaties.

TUI, het grootste reisbureau van Nederland, biedt sinds het najaar van 2020 zogenoemde workations aan. Dat is de term voor de combinatie van werken en vakantie.

Niet toevallig is het bedrijf daarmee begonnen tijdens de coronapandemie, toen iedereen plots niet meer op kantoor mocht werken en dus meer vrijheid had om zijn werkplek te kiezen.

"Sindsdien is dat segment alleen maar gegroeid", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Er zijn individuele werknemers die workations boeken, maar het gebeurt ook regelmatig dat bedrijven dit aanbieden aan hun werknemers."

Goede werkomstandigheden in de hotels

Zo gaan groepen van zo'n veertig medewerkers samen op werkvakantie naar bijvoorbeeld Gran Canaria, maar is er ook een bedrijf dat het hele jaar een appartement huurt op Curaçao en mensen daar in een roulatiesysteem laat werken.

Op de locaties van de workations wordt ervoor gezorgd dat de wifi goed is, er in de hotelkamer een bureau geïnstalleerd is en dat de werkomstandigheden in het algemeen goed zijn. Precieze cijfers wilde het bedrijf om concurrentieredenen niet geven.

Ook Sunweb signaleert steeds meer interesse voor werkvakanties. De organisatie biedt de reizen niet expliciet als workation aan, maar merkt aan de vragen en reacties van klanten dat mensen hun vakantie meer en meer gebruiken om een paar uur per dag op de hotelkamer of aan het zwembad te werken.

Dat gebeurde al tijdens de coronacrisis, maar nog steeds groeit de vraag, zegt een woordvoerder. Sunweb stuurde onlangs zelf zijn personeel op workation naar de Spaanse regio Andalusië.

Corendon, de op een na grootste reisorganisatie, biedt geen workations aan en kan ook niet bevestigen of er sinds de coronacrisis meer reizen als werkvakantie worden geboekt.