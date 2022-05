Dat de Europese rente op 21 juli omhooggaat, daar twijfelt niemand meer aan. De vraag is nu meer: met hoeveel? Volgens Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) hangt dat vooral af van of de inflatie nog verder oploopt. Als dat gebeurt, dan sluit hij een verhoging van 0,5 procentpunt niet uit. Dat zegt hij in de eerstkomende uitzending van College Tour, zo bevestigt DNB desgevraagd.

In die uitzending is Christine Lagarde, de evenknie van Knot bij de Europese Centrale Bank (ECB), de hoofdgast. "Klaas Knot en ik zitten op dezelfde lijn. Het is ons doel om de inflatie terug te brengen naar 2 procent op de middellange termijn. We zullen daar alle middelen voor inzetten en we hebben dat proces ook al in gang gezet", zegt zij in het programma.

De koopkracht op peil houden, is een hoofdtaak van de centrale bank. Met de huidige inflatie raakt dat steeds verder uit beeld. De beleidsrente van de ECB is nu nog 0,5 procent negatief. "Mijn voorkeur op basis van de huidige kennis zou zijn om de rente met 0,25 procentpunt te verhogen", aldus de baas van DNB.

"Tenzij we in de komende maanden nog meer informatie krijgen dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan wel verder aan het oplopen is", zegt Knot in de uitzending. "Als dat het geval is, dan zou eventueel een grotere rentestap ook niet moeten worden uitgesloten." De volgende stap zou dan 0,5 procentpunt zijn.