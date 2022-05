Voor één geval van aardbevingsschade in Groningen moet er opnieuw onderzocht worden of vervolgin van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toch aan de orde is, besliste het gerechtshof Leeuwarden dinsdag. Het Openbaar Ministerie (OM) zei vorig jaar dat er te weinig bewijs voor vervolging was, maar daar is het hof het niet volledig mee eens.

In de meeste zaken erkent het gerechtshof dat er inderdaad te weinig bewijs voor vervolging is, maar in één individueel geval is er een verdenking van een strafbaar feit. "Deze verdenking rechtvaardigt in beginsel dat beklaagde zich daarvoor tegenover de strafrechter verantwoordt", stelt het hof in de uitspraak.

Dat betekent dat er onderzoek moet worden verricht en later opnieuw wordt gekeken of vervolging aan de orde is.

Het OM zei in maart vorig jaar de NAM niet te vervolgen, nadat belangengroep Groninger Bodem Beweging en enkele individuele klagers erom hadden gevraagd. Volgens justitie was er geen bewijs gevonden dat bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning in levensgevaar waren gekomen. Ook was er volgens het OM geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen.

Het OM had daarvoor toestemming gevraagd aan het gerechtshof, dat dus niet volledig meeging in de redenering.