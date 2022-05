Dat het kabinet in 2019 miljoenen subsidie gaf aan de NS voor de uitbating van een nachttrein en daarvoor de regels van de concessie wijzigde, is niet onwettelijk, concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag. Concurrenten van de NS hadden zich tegen de toekenning verzet.

Voor de zogeheten Nightjet die dagelijks van Amsterdam naar Wenen en Innsbruck rijdt, stelde de overheid destijds 6,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dat geld werd door toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven bij wijze van proef uitgekeerd.

Voor een volgende nachttrein trekt het kabinet liever geen subsidie meer uit. De minister zei eerder al dat ze ervan uitging dat er meer vraag zal zijn naar internationale treinverbindingen. Die hoeven niet per se door NS te worden uitgebaat. Het kabinet wil Nederlanders bij buitenlandse reizen de komende jaren vaker de trein in krijgen, omdat het voor reizen op kortere afstanden duurzamer is dan het vliegtuig.

Partijen als FlixBus, Allrail en de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland keerden zich tegen de gunning en de toekenning van een subsidie om het exploitatietekort van de NS te dekken. Zij kregen dus ongelijk. De uitspraak van het CBb is definitief.