De schappen in de meeste supermarkten zijn weer redelijk gevuld met zonnebloemolie. Er zit ook geen limiet meer op het aantal flessen dat je mag kopen, maar die flessen zijn wel twee keer zo duur als voor de 'zonnebloemoliecrisis'. Dat is wel verklaarbaar, zeggen brancheorganisatie MVO en supermarktkoepel CBL.

"Er is nog steeds sprake van schaarste", aldus directeur Frans Claassen van MVO. "Ook is een deel van de zonnebloemolie die nu toch uit Oekraïne komt, niet bewerkt. Dat moet dan alsnog gebeuren, wat leidt tot hogere kosten. En er zijn handelaren in het gat gesprongen. De olie die zij uit andere landen halen, verkopen ze nu tegen hoge prijzen."

Wat voor extra spanning in de markt voor eetbare oliën zorgt, is dat Indonesië de export van palmolie heeft stopgezet. "Dat land is de grootste exporteur ter wereld van palmolie en palmolie is een alternatief voor zonnebloemolie." Volgens de directeur van MVO heeft de industrie altijd wel voorraad voor vier tot zes weken. "We hopen dat het verbod weer wordt opgeheven."

Ondertussen valt het mee hoeveel zonnebloemolie er toch nog uit het door oorlog geteisterde Oekraïne komt. "We dachten dat dat helemaal weg zou vallen. Het is wel fors teruggelopen, we krijgen 70 procent minder dan normaal, maar we rekenden op nul."

Ook supermarktkoepel CBL ziet dat er wel wat uit Oekraïne komt. "Het is zeker niet nul en er komt ook olie uit andere landen." Maar daarmee is het probleem niet opgelost. "Het blijft lastig." Omdat het aanbod lager is en er wel vraag is, drijft dat de prijs al op, aldus het CBL.

'Net als met wc-papier hebben mensen gehamsterd'

Hoewel er wel weer flessen zonnebloemolie in het schap staan, zijn de voorraden van de industrie ver op. Die doen ook geen zaken met nieuwe handelaren. "De beschikbaarheid van biologische zonnebloemolie dat veel uit Oekraïne kwam, is nu echt een probleem", zegt Claassen.

Positief nieuws is er ook: "We horen dat er wel het nodige ingezaaid wordt voor de nieuwe oogst. Tot wel 70 procent van normaal. Maar komt dat ook echt?"

Dat supermarkten geen maximum van één fles per klant hanteren, zal ook te maken hebben met dat de hamstergolf voorbij is. "Net als destijds met het wc-papier zullen mensen wel even genoeg op voorraad hebben."