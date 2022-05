Vanaf 2026 wordt een hybride warmtepomp de standaard voor het verwarmen van woningen, kondigt het kabinet dinsdag aan. Dat betekent dat mensen verplicht worden om zo'n pomp te installeren als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Voor woningen die niet geschikt zijn, is een elektrische warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet ook een optie.

Met de maatregel wil het kabinet de transitie naar duurzame energie versnellen. "De urgentie is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken", zegt minister Hugo de Jonge (Wonen). "Samen met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken."

Minister Rob Jetten (Klimaat) voegt daaraan toe dat er de komende jaren meer monteurs opgeleid zullen worden en dat de productie van warmtepompen wordt opgeschaald tegen 2026.

Volgens cijfers van het kabinet zorgt een warmtepomp voor een besparing van 60 procent op het aardgasverbruik. In woningen die al goed geïsoleerd zijn, is een volledig elektrische warmtepomp nog een beter alternatief: die verbruikt helemaal geen aardgas. In steden waar warmtenetten worden geïnstalleerd, kunnen huizen ook daarop worden aangesloten.

Om de transitie zo vlot mogelijk te maken, biedt de overheid een subsidie aan voor de aanschaf van een pomp. Die bedraagt 30 procent van de aankoopprijs. Het kabinet heeft daar tot en met 2030 15 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. Daarnaast is er financiering beschikbaar via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage en middeninkomens.