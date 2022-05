De Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar niet gegroeid of gekrompen. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de groei uit op 0,0 procent vergeleken met de laatste drie maanden van 2021.

"Dat wil niet zeggen dat er niks gebeurde", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een toelichting. "Het wil wel zeggen dat de economische groei niet versnelde of vertraagde."

En dat is volgens hem niet per se goed of slecht nieuws. "Dat er geen groei was, komt vooral doordat de overheidsuitgaven lager waren. Die zaten weer op een iets normaler niveau." De overheid gaf in de laatste maanden van het afgelopen jaar nog veel geld uit aan vaccinaties en testen in verband met de coronapandemie.

Het komt niet heel vaak voor dat de economische groei op nul uitkomt. "Maar het kan." Het CBS benadrukt dat het om een voorlopig cijfer gaat. De coronacrisis heeft geleid tot gekke bewegingen in de economie, daardoor zijn de voorlopige cijfers onzekerder dan in normale tijden.

Lockdowns maken meten moeilijk

Zo is het moeilijk om te meten hoe een sector presteert als die van overheidswege gesloten wordt, zoals bij de lockdowns gebeurde. Daardoor gaven consumenten in het eerste kwartaal van dit jaar ook wat minder uit.

Volgens Van Mulligen was de economische groei in de hele Europese Unie matig in de eerste maanden van dit jaar. "Eerder deed Nederland het wat beter dan het Europese gemiddelde, nu iets minder."

Gekeken naar de economische groei op jaarbasis was in het eerste kwartaal sprake van een plus van 7 procent vergeleken met de eerste maanden van 2021.