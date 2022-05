Sri Lanka is volgens premier Ranil Wickremesinghe, die donderdag aantrad, op weg naar zijn ergste economische crisis in zeventig jaar. De benzine is woensdag op en de centrale bank zal geld moeten bijdrukken om de ambtenaren te kunnen blijven betalen.

Wickremesinghe zei maandagavond in een televisietoespraak dat het land dringend 75 miljoen dollar (71,7 miljoen euro) in buitenlands geld nodig heeft om belangrijke producten te kunnen blijven importeren. Daarnaast moet er geld bijgedrukt worden.

"Tegen mijn zin ben ik verplicht om geld te laten bijdrukken zodat de lonen van ambtenaren en essentiële goederen en diensten betaald kunnen worden", zei de kersverse eerste minister maandag. "Al moeten we daar voorzichtig mee zijn, aangezien geld bijdrukken de waarde van de roepie onderuithaalt."

Chaos bij tankstations

Er ligt ook een privatisering van de nationale luchtvaartmaatschappij Sri Lankan Airlines op tafel. Die boekte vorig jaar een verlies van 45 miljard Sri Lankaanse roepie (123 miljoen euro). Met die privatisering hoopt de premier wat extra geld op te halen.

In de hoofdstad Colombo is het ondertussen chaos bij de tankstations. "We hebben momenteel nog maar benzine voor één dag, de komende maanden worden de moeilijkste uit ons leven", zei Wickremesinghe. Volgens hem kunnen leveringen uit India de komende dagen nog een paar mensen van benzine voorzien, maar daarna is het echt gedaan.

Inflatie gaat fors omhoog

Sri Lanka is hard geraakt door de coronapandemie. De economie ging in 2020 met 3,6 procent onderuit, maar haalde dat op in 2021 met een groei van 3,7 procent. De inflatie steeg in 2021 echter met 6 procent. In maart van dit jaar bereikte die zelfs bijna 14 procent. Dat in combinatie met te weinig geld uit het buitenland heeft geleid tot tekorten aan onder andere medicijnen, benzine en andere essentiële zaken.

Volgens Wickremesinghe wordt de situatie "eerst erger voor ze beter wordt", maar zal er geen hongercrisis zijn. Hij maakt zich sterk dat elk gezin drie maaltijden per dag krijgt.