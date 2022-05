Het leven wordt duurder, het consumentenvertrouwen ligt op het laagste punt ooit en het tekort aan personeel wordt op vrijwel elke bedrijfsvloer gevoeld. Toch gaat het op dit moment best goed met de Nederlandse economie, zeggen economen tegen NU.nl. Wel spelen er genoeg onzekerheden die daar in de loop van het jaar verandering in kunnen brengen.

"Het is eigenlijk een heel bijzondere tijd", vat hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dinsdag met cijfers over de economische groei over het eerste kwartaal komt, de huidige economische periode samen.

Hiermee doelt Van Mulligen op de torenhoge inflatie - mede veroorzaakt door de voortdurende oorlog in Oekraïne - en de arbeidsmarkt die in het eerste kwartaal alleen maar krapper werd en waar de tekorten de spuigaten uitlopen.

Op het eerste gezicht wijzen die twee factoren misschien naar slecht nieuws, maar dat hoeft het niet te zijn. "We weten dat de inflatie uitzonderlijk hoog is, maar dat heeft vanuit historisch perspectief geen directe relatie met economische groei. En de krapte op de arbeidsmarkt betekent dat de arbeidsmarkt enorm goed draait en duidt juist niet op afkoeling", legt Van Mulligen uit.

Ook het feit dat consumenten het op dit moment eigenlijk niet meer zien zitten - het vertrouwen van de consument ligt op het laagste punt ooit - betekent niet dat iedereen direct de hand op de knip houdt, vertelt ING-econoom Marcel Klok. "Mensen worden sterk beïnvloed door verwachte prijsstijgingen, maar dat ingezakte vertrouwen kun je niet een-op-een vertalen naar uitgaven."

Potentiële beren op de weg

Hoewel een deuk in het vertrouwen dus niet direct vertaald wordt naar minder uitgaven, betekent het wel dat we ons zorgen maken over de economische situatie. Met reden: steeds meer mensen voelen dat het leven duurder wordt. Door de oorlog in Oekraïne liggen energieprijzen langer hoger, met als gevolg dat naarmate de tijd vordert, steeds meer mensen een hogere energierekening voorgeschoteld krijgen.

"En dat raakt vooral mensen met lagere inkomens, die hierdoor zullen besparen en minder zullen uitgeven", zegt Klok. ING verwacht dan ook dat de economie in de loop van het jaar zal vertragen, met mogelijk zelfs een krimp in het derde kwartaal.

Verder kunnen de oorlog in Oekraïne en de coronasituatie in China ook nog gevolgen hebben voor ons. Kortom, onzekerheden genoeg, maar dat betekent nog niet dat de donkere wolken zich samenpakken boven de Nederlandse economie. "Er zijn bedreigingen genoeg, maar dat hoeft niet tot onweer te leiden", aldus Van Mulligen.