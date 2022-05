De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vorige week meer dan twintig ondernemers aangehouden, meldt de dienst maandag. Zij worden ervan verdacht dat ze in naam van verschillende bedrijven onjuiste aanvragen voor TVL-steun hebben ingediend. Met die regeling in het kader van de coronacrisis betaalde de overheid een deel van de vaste lasten van bedrijven.

De hoofdverdachten zijn vijf mannen tussen 26 en 59 jaar die TVL-steun aanvroegen in naam van de twintig ondernemers. Ze zouden daarvoor bewust valse omzetgegevens hebben opgegeven, die ze onderbouwden met valse documenten. De ondernemers wiens naam gebruikt is hebben het geld op hun rekening ontvangen en het onderzoeksteam vermoedt dat een groot percentage is doorgestort naar de hoofdverdachten.

De meeste arrestanten zijn meteen na verhoor weer vrijgelaten, maar krijgen een hoge werkstraf en moeten het volledige bedrag terugstorten aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naar drie verdachten loopt nog een verder strafrechtelijk onderzoek. Zij zitten nog in de gevangenis.

De TVL werd in het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen bij de betaling van vaste lasten als huur en elektriciteit terwijl ze moesten sluiten door de verschillende lockdowns. Naast die TVL konden bedrijven ook steun doen op onder meer NOW-steun voor loonkosten. In april werd alle coronasteun afgeschaft.