Er stond in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal van 451.000 vacatures open, terwijl het aantal werklozen daalde tot 338.000. Per 100 werklozen zijn er nu 133 vacatures, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Er zijn 11 miljoen Nederlanders aan het werk, van wie 2,7 miljoen als flexwerker.

Het is al de vierde keer op rij dat het aantal openstaande vacatures een record breekt, terwijl het aantal werklozen blijft dalen. Er waren in het eerste kwartaal 338.000 werklozen. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking en het kleinste aantal ooit. Het CBS definieert werklozen als mensen zonder betaald werk, die er recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn.

De werkloosheid daalde omdat er meer mensen werk hebben gevonden dan er mensen waren die hun baan verloren. Daardoor waren er 63.000 minder werklozen. Tegelijk kwamen er ook 31.000 werklozen bij omdat er meer mensen naar werk zochten zonder het te vinden dan er mensen waren die stopten met zoeken of plots niet meer beschikbaar waren. Netto waren er dus 32.000 werklozen minder.

Doordat meer mensen werk vonden, steeg ook het aantal banen met 127.000 naar een recordhoogte van 11,2 miljoen. 8,8 miljoen daarvan zijn werknemersbanen en 2,4 miljoen Nederlanders werken als zelfstandige. 2,7 miljoen werknemersbanen waren met een flexibel contract, 25.000 meer dan een kwartaal eerder.

Minder flexbanen dan voor coronacrisis

Toch zijn er nog steeds minder flexbanen dan voor de coronacrisis. In het begin van de coronacrisis, toen bedrijven ontslagrondes moesten doorvoeren om te besparen, werden er vooral flexwerkers aan de deur gezet. Die worden nu mondjesmaat opnieuw aangenomen, maar het aantal zit dus nog niet op het niveau van daarvoor.

Er stonden aan het einde van het eerste kwartaal in alle sectoren meer vacatures open dan een kwartaal eerder, maar in de horeca kwamen er het meeste bij. Het aantal vacatures in cafés en restaurants is verdubbeld ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen kromp het aantal zoekertjes daar nog vanwege de lockdown die toen gold. In de handel stonden de meeste vacatures open.