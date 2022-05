De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's vertrekt na ruim dertig jaar uit Rusland, maakt het bedrijf maandag bekend. De wereldberoemde keten is begonnen met het verkopen van de 850 Russische restaurants waar zo'n 62.000 mensen werken. Reden voor het vertrek is de oorlog in Oekraïne.

Het vertrek is geen complete verrassing: de restaurants van McDonald's in Rusland zijn al sinds begin maart dicht. Het bedrijf besloot toen de deuren voor onbepaalde tijd te sluiten "uit afschuw" van de Russische inval in Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne is ook de reden voor het definitieve vertrek van de fastfoodketen. "De humanitaire crisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne en het daaropvolgende onzekere klimaat, heeft McDonald's ertoe doen besluiten dat het vervolgen van onze zaken in Rusland niet langer houdbaar is", aldus de keten in een persbericht.

McDonald's is nu begonnen met de verkoop van alle Russische restaurants aan een lokale koper. De eventuele koper mag dan niet meer de naam, het bekende gele logo, of namen van producten - zoals een Happy Meal of een Big Mac - gebruiken.

Wat er met de 62.000 werknemers gebeurt is nog niet bekend, al hoopt de keten dat een eventuele koper zoveel mogelijk McDonald's-medewerkers overneemt. De tienduizenden werknemers worden doorbetaald tot het hele verkoopproces is afgerond.

Topman Chris Kempczinski zegt van het vertrek uit Rusland te balen, maar vindt dat het bedrijf trouw moet blijven aan de eigen waarden. "En door die loyaliteit aan onze waarden kunnen we hier geen McDonald's-restaurants meer openen", aldus Kempczinski.