De gemeente Westland gaat zo'n tweehonderd starters op de woningmarkt helpen met het aanschaffen van hun eerste woning, meldt Omroep West maandag. Een goedgevuld woonfonds - waar zo'n 20 miljoen euro in zit - moet het voor beginnende huizenzoekers makkelijker maken om een woning aan te schaffen.

Met het woonfonds speelt de nieuwe coalitie in Westland in op de problemen op de woningmarkt. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen enorm gestegen, met als gevolg dat het voor starters steeds lastiger wordt om een woning aan te schaffen. Deze groep verdient aan de andere kant ook te veel voor een sociale huurwoning en valt dus tussen wal en schip.

Het Westlands woonfonds moet deze starters het zetje geven om alsnog dat huis te kunnen kopen. Dat doet de gemeente door de grond te kopen waarop het huis staat. "Dat is ongeveer een derde van de vraagprijs van de woning. In het geval van een woning van 300.000 euro, financieren wij dus een ton", zegt fractievoorzitter Remmert Keizer van Gemeentebelang Westland tegen Omroep West.

De ton die de gemeente dus uittrekt om een starter aan een huis te helpen, moet dus worden gezien als een investering. Dat geld is overigens niet gratis: er zal rente over betaald moeten worden, maar hoeveel is niet duidelijk. "Naar de exacte invulling zijn we nog aan het kijken. Het wordt waarschijnlijk een heel kleine rente, van 1,3 procent", aldus raadslid Andre van den Berg van Gemeentebelang Westland tegen de regionale omroep.

