Op de Belgische luchthaven Brussels Airport staat maandagochtend een lange rij bij de grenscontrole. Mensen in de rij beweren dat ze drie uur moeten wachten, maar dat weerspreekt de luchthaven. "Het gaat over hooguit een uur, omdat er even veel vluchten tegelijk aankomen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl

Reizigers die aankomen op een luchthaven moeten altijd langs de douane om te checken of ze wel een geldig paspoort bij hebben. Daar kan het soms even aanschuiven zijn, maar op Brussels Airport staat er maandag een uitzonderlijk lange rij.

Volgens een lezer van NU.nl die zelf in de rij staat, staan er zo'n vierhonderd mensen te wachten. "Ik sta al een uur te wachten en heb nog geen derde van de rij afgelegd", laat hij weten. "Het lijkt erop dat ik hier drie uur zal staan."

Brussels Airport geeft toe dat de rij bij de grenscontrole momenteel iets langer is dan gebruikelijk, maar ontkent dat het wachten drie uur duurt. "Volgens de technische dienst zal dit een half uur tot een uur duren", zegt een woordvoerder. "Het is even een piekmoment, maar dat wordt snel opgelost."

Twee weekenden geleden waren er op de Nederlandse luchthaven Schiphol grote personeelstekorten. Daardoor werden aan de lopende band vluchten geschrapt of moesten mensen urenlang in de rij wachten tot ze konden boarden.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen besloot toen vluchten om te leiden naar andere luchthavens. Schiphol start nu met een wervingscampagne en verhoogt de lonen om meer personeel aan te trekken.