De Europese Commissie verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 3,3 procent zal groeien, meldt het dagelijks bestuur van de EU maandag. Dat is fors minder dan de 5 procent groei die we vorig jaar kenden. In 2023 vertraagt die groei naar 1,6 procent. Voor de hele EU verlaagt de Commissie haar prognose voor 2022 van 4 procent naar 2,7 procent.

Volgens de Europese Commissie zetten met name de flink stijgende energieprijzen een domper op de economische groei in de EU-landen. "Hoewel die prijzen al voor de oorlog in Oekraïne hard omhooggegaan waren, heeft onzekerheid over de beschikbaarheid de prijzen de afgelopen maanden nog sterker gestuwd", zegt de Commissie.

De inflatie is mede door de energieprijzen in de afgelopen maanden ook flink opgelopen. In april bereikte de inflatie in de eurozone nog een recordhoogte van 7,5 procent. De Commissie voorspelt dat het leven in de eurozone in heel 2022 6,1 procent duurder zal worden. Afgelopen winter werd nog van een stijging van 3,5 procent uitgegaan. In 2023 zou de inflatie dan dalen naar 2,7 procent.

De Europese Commissie voorspelt ook per land wat de economie zal doen. In Nederland komt de groei naar verwachting dus uit op 3,3 procent. We doen het daarmee wel beter dan de buurlanden. In België komt de verwachte groei uit op 1,8 procent en in Duitsland op 1,6 procent.