Het cabinepersoneel van easyJet krijgt aan het einde van de zomer een uitkering van 1.200 euro boven op de al bestaande bonusregeling, zegt het bedrijf maandag tegen NU.nl. "We willen zo de waardevolle bijdrage van ons personeel erkennen", zegt een woordvoerder.

Net als vele andere bedrijven hebben ook vliegtuigmaatschappijen te maken met personeelstekorten. Daarom probeert het Britse easyJet werknemers aan zich te binden met extra geld.

"Nu we naar verwachting voor het eerst sinds de pandemie weer op het niveau van 2019 zullen vliegen, willen we de waardevolle bijdrage die ons cabinepersoneel deze zomer zal leveren erkennen. We hebben onze bemanning daarom laten weten dat we ze aan het einde van het zomerseizoen een extra uitkering van 1.200 euro geven", meldt een woordvoerder.

De uitkering komt boven op de bonus die easyJet-medewerkers sowieso ieder jaar krijgen. Volgens de cao komt die neer op twee weken basisloon. De regeling geldt voor al het cabinepersoneel wereldwijd, dus ook in Nederland.

Chaos op Schiphol door personeelstekorten

EasyJet trof onlangs ook andere maatregelen om op het tekort aan personeel in te spelen. In het VK haalt de maatschappij zes stoelen uit een aantal vliegtuigen om met een bemanningslid minder te kunnen vliegen.

Ook andere luchtvaartbedrijven zuchtten de afgelopen weken onder te weinig bemanning. Tijdens de meivakantie was het twee weekenden lang chaos op Schiphol door een gebrek aan personeel op de luchthaven. Vliegtuigmaatschappijen moesten zelfs vluchten omleiden naar andere luchthavens. Schiphol liet al weten de lonen te verhogen om meer personeel te trekken.

Verbetering: In de kop van een vorige versie van dit artikel stond dat piloten ook een bonus krijgen, maar die vallen niet onder het cabinepersoneel. De bonus geldt alleen voor stewards.